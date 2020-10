Cartabellotta: 'Anche la curva delle terapie intensive in forte crescita' (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nino Cartabellotta , presidente della Fondazione Gimbe , è intervenuto alla trasmissione di Tgcom24 'Dentro ai Fatti'. Secondo quanto dichiarato, ci troviamo in un momento di rapida risalita dei casi e la motivazione non va riscontrata solo nell'aumento del numero di tamponi effettuati. 'E' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nino, presidente della Fondazione Gimbe , è intervenuto alla trasmissione di Tgcom24 'Dentro ai Fatti'. Secondo quanto dichiarato, ci troviamo in un momento di rapida risalita dei casi e la motivazione non va riscontrata solo nell'aumento del numero di tamponi effettuati. 'E' ...

La7tv : #tagada @Cartabellotta (GIMBE) commenta i numeri sull'aumento del contagio da #Coronavirus: 'La crescita è diventat… - Zitellapersemp1 : @Cartabellotta Una frase che, fin da bambina, mia mamma mi diceva quando ero indecisa:'Non fare mai Sor Tentenna'(C… - Fabopolis : @fdalmaso @Cartabellotta Non esistono altre ipotesi se vuoi vivere anche economia é vita eh - fdalmaso : @Fabopolis @Cartabellotta Potrebbe anche bastare però lo sapresti fra 3 settimane, ma non c'è più tempo di testare… - SoIitaryCat : RT @ilReazionario: Sarebbe un principio delirante anche se non ci fossero mesi di precedenti a dimostrare che la vostra capacità di prevede… -