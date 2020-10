CALDO ANOMALO ad Ottobre, ci può stare: è ormai una costante (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fino a questo momento stiamo avendo a che fare con un Ottobre più freddo del normale e si tratta di un’eccezione rispetto all’andamento riscontrato negli ultimi anni. Tuttavia ci può essere ancora spazio per un periodo più CALDO, come quello che potrebbe verificarsi nella prossima settimana. Ottobre non è solo il mese delle grandi alluvioni, ma sempre più spesso è stato anzi il periodo di tardive manifestazioni d’estate. E’ come se la stagione calda finisse sempre più tardi, con l’autunno che invece va solo a sprazzi e spesso all’insegna di fenomeni di maltempo violento. Ottobre può essere mese anche molto CALDOSpesso e volentieri taluni episodi alluvionali sono andati a braccetto con clima mensile ben ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fino a questo momento stiamo avendo a che fare con unpiù freddo del normale e si tratta di un’eccezione rispetto all’andamento riscontrato negli ultimi anni. Tuttavia ci può essere ancora spazio per un periodo più, come quello che potrebbe verificarsi nella prossima settimana.non è solo il mese delle grandi alluvioni, ma sempre più spesso è stato anzi il periodo di tardive manifestazioni d’estate. E’ come se la stagione calda finisse sempre più tardi, con l’autunno che invece va solo a sprazzi e spesso all’insegna di fenomeni di maltempo violento.può essere mese anche moltoSpesso e volentieri taluni episodi alluvionali sono andati a braccetto con clima mensile ben ...

Ultron65 : RT @iconameteo: Incendi e caldo anomalo: non c'è pace per la #CALIFORNIA - solonews1011 : RT @iconameteo: Incendi e caldo anomalo: non c'è pace per la #CALIFORNIA - iconameteo : Incendi e caldo anomalo: non c'è pace per la #CALIFORNIA - gvitoli : @Giulio_Firenze @francescoitaly Infatti. Però c'è l'abitudine a parlare di 'caldo anomalo'. Mai di freddo anomalo. - lucia_pal : @Giulio_Firenze @m_daros @CPsrl Si deduce che ai poli sta succedendo qualcosa di anomalo? Troppo caldo a quelle latitudini? -

Che qualcosa sia cambiato negli autunni degli anni 2000 è indubbio, con l’ottobre 2001 che fu di caldo anomalo eccezionale quasi al pari dell’ottobre 2014. Molto caldi furono gli ottobre del 2004 e ...

Castagne, raccolto in forse. "E’ colpa del caldo anomalo"

Le testimonianze dei coltivatori: tra i problemi anche il fungo della "muffa grigia". Divieto per i cercatori di ricci nei boschi coltivati ...

