Brescia, cinghiali da abbattere: 8 a giudizio. Animalisti e ambientalisti parti civili (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna in aula dopo dieci mesi il caso dell'abbattimento cinghiali, una vicenda finita sotto la lente della Procura convinta di una malagestione della fauna selvatica da parte degli enti pubblici per ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna in aula dopo dieci mesi il caso dell'abbattimento, una vicenda finita sotto la lente della Procura convinta di una malagestione della fauna selvatica da parte degli enti pubblici per ...

Processo sul “controllo” del cinghiale: Lac ammessa come parte civile

(red.) Questa mattina a Brescia, c'è stata l'udienza del processo aperto a carico di 8 funzionari ed ex funzionari della provincia e della Regione sul ...

