Antonella Elia fa infuriare Matilde Brandi al GF Vip: "Fai la coatta" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Antonella Elia ha difeso Guenda Goria al GF Vip, facendo arrabbiare Matilde Brandi che ha sbroccato. L'opinionista l'ha subito gelata. Il GF Vip ha iniziato la diretta di questa sera con un acceso confronto tra Matilde Brandi e Guenda Goria. Quest'ultima accusa i suoi compagni di viaggio di aver formato una sorta di branco, pronto … L'articolo Antonella Elia fa infuriare Matilde Brandi al GF Vip: "Fai la coatta" è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

