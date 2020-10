Ancelotti | «Ho un bel gruppo C’è molta umiltà Non abbiamo le super star»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista a Carlo. Domani il suo Everton (a punteggio pieno) affronterà il Liverpool. Parla del derby Inter-Milan. «Il Milan sta bene. Pioli e Maldini hanno svolto un lavoro eccezionale negli ultimi sei mesi. L’Inter si è rinforzata in estate: può interrompere l’egemonia della Juventus. In generale, mi pare la serie A più incerta dell’ultimo decennio». Su Maldini e Conte. «Mai avuto dubbi sulle qualità di Maldini come dirigente: quando una persona è a posto, non sbaglia. L’esperienza è un requisito importante, ma si fa solo quando ti ritrovi in prima linea. Quando si parla ad esempio di Pirlo allenatore e si osserva che è ancora acerbo per guidare la Juve, replico che per lavorare in panchina servono conoscenza della materia ...