Alimentazione | quali sono gli errori più comuni? E gli alimenti più sottovalutati?

Il 46% "giudica" un alimento in base alle calorie, tralasciando invece il suo valore nutrizionale, solo il 18% sa che bere acqua durante i pasti favorisce la digestione e ben il 42% degli italiani ammette quando ha sete di consumare bibite zuccherate. Per ottimizzare i tempi della giornata, il 34% confessa di saltare la prima colazione, pensando di "recuperare" l'apporto nutreico durante la giornata consumando cibi molto elaborati (27%). Gli alimenti più "sottovalutati"? Verdure (31%) e cereali (39%), secondo gli esperti in realtà indispensabili in una dieta sana ed equilibrata. E' quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 1.400

I paesi ad alto reddito devono aiutare quelli più poveri, perché solo con il loro supporto potranno uscire dall’insicurezza alimentare”. Anche perché l’edizione 2020 del Ghi indica che il secondo ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 16 ottobre - La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato nel corso di Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale che si e' tenuto nei giorni scors ...

