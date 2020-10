Aiello: “Che canzone siamo” testo e significato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il nuovo singolo di Aiello, “Che canzone siamo”, racconta la fine di una storia d’amore e, in particolare, quella domanda che avremmo voluto fare ma che per mancanza di coraggio non l’abbiamo mai fatta Dopo il successo estivo del brano “Vienimi (a ballare)“, arriva su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Aiello dal titolo “Che canzone siamo”. Il nuovo singolo, accompagnato da pianoforte, chitarra acustica e synth, racconta la fine di una storia d’amore e, in particolare, quella domanda che avremmo voluto fare ma che, per mancanza di coraggio, non l’abbiamo fatta. Sul brano “Che canzone siamo”, Aiello ha dichiarato che si tratta di una confessione rivelatrice. “È lo sguardo che ci porta a ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il nuovo singolo di, “Chesiamo”, racconta la fine di una storia d’amore e, in particolare, quella domanda che avremmo voluto fare ma che per mancanza di coraggio non l’abbiamo mai fatta Dopo il successo estivo del brano “Vienimi (a ballare)“, arriva su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo didal titolo “Chesiamo”. Il nuovo singolo, accompagnato da pianoforte, chitarra acustica e synth, racconta la fine di una storia d’amore e, in particolare, quella domanda che avremmo voluto fare ma che, per mancanza di coraggio, non l’abbiamo fatta. Sul brano “Chesiamo”,ha dichiarato che si tratta di una confessione rivelatrice. “È lo sguardo che ci porta a ...

bluevtzn : è uscita anche la nuova canzone di aiello che hype - animalinconia : Aiello come ti è venuto in mente di scrivere “che canzone siamo?” - marcorussanoo : Ieri il Twitter down mi ha impedito di parlare della canzone di AIELLO che comunque è stupenda e andava detto Ciotarì ???? - CeciliiaBii : Commento dopo il primo ascolto di 'Che canzone siamo' di Aiello: mi manca pure il pesce rosse che avevo in prima elementare - RevenewsI : Il cantautore #Aiello pubblica il nuovo singolo #Checanzonesiamo, in radio e digitale da venerdì 16 ottobre. Ecco a… -

