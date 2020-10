A Turate, positiva una maestra: ottanta bimbi in quarantena (Di venerdì 16 ottobre 2020) In aumento i casi di Covid in provincia di Como dove a preoccupare sono soprattutto i contagi, che nelle ultime ore sono comparsi all'interno delle scuole e degli uffici pubblici. Alla scuola primaria ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) In aumento i casi di Covid in provincia di Como dove a preoccupare sono soprattutto i contagi, che nelle ultime ore sono comparsi all'interno delle scuole e degli uffici pubblici. Alla scuola primaria ...

In aumento i casi di Covid in provincia di Como dove a preoccupare sono soprattutto i contagi, che nelle ultime ore sono comparsi all’interno delle scuole e degli uffici pubblici. Alla scuola primaria ...

Va precisato che i genitori non sono sottoposti a quarantena. Spiega quindi che “si tratta di una misura cautelativa a scopo di prevenzione, in attesa che si concluda l’inchiesta epidemiologica con cu ...

