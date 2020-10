Tutti i tipi di castagne | i marroni e la ricetta per prepararle al forno

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 15 ottobre 2020): sono ben 12 le varietà sul territorio italiano, conosciamole. Inoltre laper preparare ottime caldarroste… Anticamente identificata come “il pane dei poveri” oggi la castagna è tutt’altro che cibo per gente modesta; buona oltre modo, ricca di alimenti nutritivi fondamentali per il benessere del nostro organismo il costo delle, per … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.