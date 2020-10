The Stand, Stephen King: "Non è come il COVID-19, non ci si può proteggere" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Stephen King sottolinea le differenze tra l'attuale pandemia e quella fictional del suo The Stand, che arriverà sul piccolo schermo il 17 dicembre. Stephen King torna a parlare di The Stand, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione in arrivo su CBS All Access il 17 dicembre, paragonandolo alla vecchia miniserie degli anni '90 e alla pandemia di COVID-19 che imperversa nel mondo. In una lunga intervista a EW, Stephen King ha accennato alle differenze tra la nuova versione di The Stand e quella del 1994: "Ovviamente è stata aggiornata. Così ci sono i cellulari e la tecnologia è cambiata, così sono cambiati alcuni aspetti della storia. Ma i personaggi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020)sottolinea le differenze tra l'attuale pandemia e quella fictional del suo The, che arriverà sul piccolo schermo il 17 dicembre.torna a parlare di The, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione in arrivo su CBS All Access il 17 dicembre, paragonandolo alla vecchia miniserie degli anni '90 e alla pandemia di-19 che imperversa nel mondo. In una lunga intervista a EW,ha accennato alle differenze tra la nuova versione di Thee quella del 1994: "Ovviamente; stata aggiornata. Così ci sono i cellulari e la tecnologia; cambiata, così sono cambiati alcuni aspetti della storia. Ma i personaggi ...

