Serie C, l'impatto economico del Covid tra protocollo e stadi chiusi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Serie C impatto economico Covid – Le difficoltà della Serie C hanno radici lontane. Dopo il Trapani, anche il Livorno potrebbe rinunciare: in queste ore è una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze, mentre i soci litigano e i giocatori potrebbero svincolarsi, tanto che la gara di domenica a Olbia potrebbe saltare. Le … L'articolo Serie C, l'impatto economico del Covid tra protocollo e stadi chiusi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

