Primo impegno ufficiale per la Regina Elisabetta dopo mesi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La sovrana 94enne ha lasciato per la prima volta il Castello di Windsor Per la prima volta dall’inizio della pandemia, laII ha lasciato il Castello di Windsor, residenza in cui si era isolata insieme al Principe Filippo. La sovrana inglese ha presenziato per la prima volta a un evento, in compagnia del nipote il Principe William. Elegante e impeccabile come sempre, con tanto di completo rosa, si è recata al parco scientifico di Porton Down per visitare il Defense Science and Technology Laboratory, un’agenzia del Ministero della difesa. Il centro ha lo scopo di cercare di mettere a disposizione del paese la scienza e la tecnologia. View this post on Instagram The Queen, accompanied The Duke of Cambridge, this morning visited ...