Per 2 mesi Spirlì guiderà la Calabria Aveva dichiarato | Dirò ' ne o' e ' fr io' finché campo

Dopo la morte di Jole Santelli, in attesa delle nuove elezioni in Calabria che si dovranno tenere entro 60 giorni, le funzioni di presidente vengono svolte dal vice Nino Spirlì. Il leghista, assessore alla Cultura della Regione, durante un dibattito organizzato in vista del processo a Salvini per il caso Gregoretti Aveva rivendicato il diritto a utilizzare le parole 'negro' e 'frocio' . "Userò le parole 'negro' e 'frocio' fino all'ultimo dei miei giorni, in calabrese dico 'nigru' per dire negro, non c'è altro modo", Aveva detto dal palco. Spirlì, che sul suo profilo si definisce tra le altre cose "omosessuale a tempo perso e cattolico praticante", da tempo conduce una ...

Il leghista, assessore alla Cultura della Regione, durante un dibattito organizzato in vista del processo a Salvini per il caso Gregoretti aveva attaccato “la lobby frocia, che ti impedisce di chiamar ...

Tasse: arriva il contribuente solidale, riconoscimento per chi ha pagato durante il Covid

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tribu ...

