Next Generation EU | Italia avvia dialogo con Bruxelles

(Teleborsa) – È partito il dialogo informale con Italia-Ue sul Next Generation EU, il programma che comprende il Recovery Fund in base alle linee guida del governo e alle risoluzioni votate da Camera e Senato. Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, che oggi ha accompagnato a Bruxelles il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Ue. "Ho appena incontrato Celine Gauer, capo della Task Force per la Ripresa e la Resilienza e vice segretario generale della Commissione europea. Domani – fa sapere Amendola – vedrò Eric Von Breska, uno dei due direttori della Task Force, che segue anche l'Italia. Ci aspettano mesi intensi di lavoro da qui alla presentazione del ...

(Teleborsa) - È partito il dialogo informale con Italia-Ue sul Next Generation EU, il programma che comprende il Recovery Fund in base alle linee guida del governo e alle risoluzioni votate da Camera ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 16 ottobre

La giornata degli eventi economico-finanziari, mentre a Bruxelles va avanti il Consiglio europeo, vede concludersi a Roma l'evento 'Next Generation The Italian Innovation Society', organizzato da Tale ...

