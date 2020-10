Napoli | Bakayoko | “Qui grazie a Gattuso Atalanta? Sono pronto a scendere in campo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) "Non gioco una partita da tanto tempo ma mi sento bene e mi sto inserendo in fretta, sevorràgiàa dare il mio contributo contro l'".le parole di Tiemouéche, durante un'intervista concessa ai microfoni di "Radio Kiss Kiss", non ha nascosto il suo desiderio di tornare in campo. Il francese, infatti, è fermo ai box dalla sfida tra Monaco e Nizza andata in scena lo scorso 7 marzo."Mi sto allenando bene - ha sottolineato - so quello chevuole da me e lo ringrazio per avermi voluto per una grande squadra come il. Il centrocampo a tre o a due per me è uguale,a dare la mia disponibilità al ...