Myanmar | Unesco | “I tesori del sito Mrauk possono unire”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA – “Se il sito archeologico di Mrauk U diventasse Patrimonio dell’umanità, i complessi problemi dello Stato birmano del Rakhine non si risolverebbero da un giorno all’altro; potrebbe essere però un punto di partenza attorno a un ideale che unisce: la valorizzazione del magnifico potenziale di questa regione”. A parlare è Min Jeong Kim, responsabile in Myanmar dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco).