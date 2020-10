Moto2 | GP Aragon 2020 | comincia la volata finale per il titolo | Luca Marini a caccia di riscatto dopo Le Mans

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Campionato ancora apertissimo ina sole cinque gare dal termine di una stagionetimbrata inevitabilmente dal terzetto di italiani in vetta alla classifica del Mondiale. Nelle ultime settimane si è però aggiunto un altro pretendente al trono iridato estremamente veloce e competitivo come il britannico Sam Lowes, reduce da tre podi consecutivi e distante adesso 22 punti dalla testa della generale. Si profila dunque una lungaper decidere chi la spunterà tra(150 punti), Enea Bastianini (135), Marco Bezzecchi (130) e Sam Lowes (128) nella lotta per il. Il primo di questi ultimi cinque appuntamenti stagionali andrà in scena da domani a domenica 18 ottobre al Motorland di Alcañiz per il Gran ...