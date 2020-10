Mose sollevato: la crescita della marea si è fermata a Venezia (Di giovedì 15 ottobre 2020) È completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie del Mose a Venezia, e la crescita della marea si è fermata. La marea è stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata È completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie del Mose a Venezia, e la crescita della marea si è fermata. Il Centro previsioni del Comune comunica che, a Mose attivo, la marea è stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata, mentre a Chioggia, a causa del forte vento di Bora, si registrano circa 10-15 cm in più rispetto al ... Leggi su zon (Di giovedì 15 ottobre 2020) È completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie del, e lasi è. Laè stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata È completato il sollevamento di tutte le schiere di paratoie del, e lasi è. Il Centro previsioni del Comune comunica che, aattivo, laè stabile in città tra i 60 e 65 centimetri, quindi senza nessuna zona allagata, mentre a Chioggia, a causa del forte vento di Bora, si registrano circa 10-15 cm in più rispetto al ...

