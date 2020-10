Morte Carlotta Benusiglio, indagini concluse: “E’ stata uccisa da Marco Venturi” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo quattro anni la procura di Milano chiude le indagini sulla Morte di Carlotta Benusiglio, la giovane trovata impiccata ad un albero in piazza Napoli il 31 maggio 2016. Secondo il Pm titolare del caso l’ex ragazzo della stilista 37enne, Mario Venturi, ha ucciso Carlotta ed ora è indagato con l’accusa di omicidio volontario. La sorella della vittima afferma: «Non smetteremo mai di ringraziare il PM Gallo per il lavoro egregio che ha svolto in tutti questi anni». >> Morte Carlotta Benusiglio, il caso si riapre: identificata lesione sul collo ante Mortem La vicenda La vicenda inizia il 31 maggio del 2016 in piazza Napoli a Milano, quando gli inquirenti, trovano il corpo senza vita di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo quattro anni la procura di Milano chiude lesulladi, la giovane trovata impiccata ad un albero in piazza Napoli il 31 maggio 2016. Secondo il Pm titolare del caso l’ex ragazzo della stilista 37enne, Mario Venturi, ha uccisoed ora è indagato con l’accusa di omicidio volontario. La sorella della vittima afferma: «Non smetteremo mai di ringraziare il PM Gallo per il lavoro egregio che ha svolto in tutti questi anni». >>, il caso si riapre: identificata lesione sul collo antem La vicenda La vicenda inizia il 31 maggio del 2016 in piazza Napoli a Milano, quando gli inquirenti, trovano il corpo senza vita di ...

