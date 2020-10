Morgan candidato sindaco a Milano: l’annuncio di Sgarbi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Vittorio Sgarbi è intenzionato a candidare a sindaco di Milano Morgan: Sgarbi, “Gli ho chiesto se preferiva Milano o Napoli e lui mi ha detto che preferirebbe Milano”. Dopo l’annuncio della candidatura a sindaco di Roma con la lista Rinascimento Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e deputato, ha lanciato la candidatura anche del cantante Morgan per la … Morgan candidato sindaco a Milano: l’annuncio di Sgarbi Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Vittorioè intenzionato a candidare adi, “Gli ho chiesto se preferivao Napoli e lui mi ha detto che preferirebbe”. Dopo l’annuncio della candidatura adi Roma con la lista Rinascimento Vittoriodi Sutri e deputato, ha lanciato la candidatura anche del cantanteper la …: l’annuncio diImpronta Unika.

Matty2094 : Sgarbi candidato a Roma e Morgan a Milano. - Pabel_61 : @DaliaDaliaanfo #Sgarbi candidato sindaco di Roma. #Morgan candidato sindaco di Milano. S’ode già in lontananza… - arRicci83 : Sgarbi candidato a Roma e Morgan candidato a Milano. Quando esce il cartello “Sei su scherzi a parte” ?! - Ward1mu5 : Sgarbi candidato sindaco a Roma e Morgan candidato sindaco a Milano #ilpaesepiùbellodelmondo - stefanoa99 : Fa già ridere così / Morgan e Vittorio Sgarbi, la strana coppia in corsa per la poltrona di sindaco di Milano -