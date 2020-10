Minorenne straniero abusa di 9 donne tra cui una 13enne: lo rinchiudono in comunità (Di giovedì 15 ottobre 2020) Varese, 15 ott – Aveva aggredito tre donne nel giro di tre giorni, palpeggiandole nelle parti intime e al seno, tra Casbeno e Giubiano: per un Minorenne di origine straniera studente in una scuola superiore di Varese è scattata ieri la misura di custodia cautelare in comunità. In realtà le tre vittime non costituirebbero altro che il punto di partenza delle indagini, perché stando a quanto è emerso dalle investigazioni, le vittime molestate sarebbero almeno il triplo: 9 donne, cioè, di età compresa tra i 13 e i 53 anni. Il 16 settembre la Questura di Varese, in una nota, aveva notificato con «cauto ottimismo» di avere individuato il maniaco, a tal punto che il sindaco Davide Galimberti con gli assessori Rossella Dimaggio, Cristina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Varese, 15 ott – Aveva aggredito trenel giro di tre giorni, palpeggiandole nelle parti intime e al seno, tra Casbeno e Giubiano: per undi origine straniera studente in una scuola superiore di Varese è scattata ieri la misura di custodia cautelare in comunità. In realtà le tre vittime non costituirebbero altro che il punto di partenza delle indagini, perché stando a quanto è emerso dalle investigazioni, le vittime molestate sarebbero almeno il triplo: 9, cioè, di età compresa tra i 13 e i 53 anni. Il 16 settembre la Questura di Varese, in una nota, aveva notificato con «cauto ottimismo» di avere individuato il maniaco, a tal punto che il sindaco Davide Galimberti con gli assessori Rossella Dimaggio, Cristina ...

Varese: fermato aggressore seriale di donne, minorenne in comunità

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Aggrediva donne sole, avvicinandole e palpeggiandole. Un minorenne è stato fermato dalla polizia a Varese per una ...

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Aggrediva donne sole, avvicinandole e palpeggiandole. Un minorenne è stato fermato dalla polizia a Varese per una ...