Mascherine di plastica trasparente in TV, il Cts le “condanna”: ecco perché non vanno bene (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico condanna l’utilizzo delle Mascherine di plastica trasparente durante i programmi televisivi Rai e Mediaset: da Uomini e Donne a Tale e Quale Show e Che tempo che fa, così come fa sapere Repubblica. Mascherine di plastica trasparente in TV: ecco perché non vanno bene Le “Mascherine” trasparenti utilizzate da Rai e... L'articolo Mascherine di plastica trasparente in TV, il Cts le “condanna”: ecco perché non vanno bene proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico condanna l’utilizzo delledidurante i programmi televisivi Rai e Mediaset: da Uomini e Donne a Tale e Quale Show e Che tempo che fa, così come fa sapere Repubblica.diin TV:perché nonLe “” trasparenti utilizzate da Rai e... L'articolodiin TV, il Cts le “condanna”:perché nonproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

