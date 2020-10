Maltempo nel Frusinate: allagamenti e danni, crollato un ponte a Picinisco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ondata di Maltempo in corso da ore nel Frusinate, con danni ingenti. A Picinisco, paese della Valle di Comino, è crollato un ponte mentre a Sant’Elia Fiurapido, è esondato torrente, e si sono registrati diffusi allagamenti di case e fattorie. I Vigili del Fuoco stanno lavorando da ore assieme ai carabinieri. A Cassino la strada di accesso all’ospedale Santa Scolastica è allagata. La vicinanza del fiume Rapido in piena desta grande preoccupazione.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ondata diin corso da ore nel, coningenti. A, paese della Valle di Comino, èunmentre a Sant’Elia Fiurapido, è esondato torrente, e si sono registrati diffusidi case e fattorie. I Vigili del Fuoco stanno lavorando da ore assieme ai carabinieri. A Cassino la strada di accesso all’ospedale Santa Scolastica è allagata. La vicinanza del fiume Rapido in piena desta grande preoccupazione.L'articolo MeteoWeb.

TgrRaiFVG : ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più aff… - Pre_Temp : RT @iconameteo: #Lazio nel mirino del #maltempo: forti venti e nubifragi hanno provocato molti danni e allagamenti - iconameteo : #Lazio nel mirino del #maltempo: forti venti e nubifragi hanno provocato molti danni e allagamenti - InformazioneA : A #Venezia a seguito dell'allarme #acquaalta a seguito del #maltempo è tornato in azione il #MOSE. Nel frattempo al… - LuigieLestelle : RT @CassioMagistris: grazie al governo 5stelle le cose iniziano a funzionare se c'era B. Salvini Meloni o pd... ancora si rubava! il mkose… -