Lutto a 'Tu si que vales'. Addio a Veronica, la cantante 19enne in sedia a rotelle (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una notizia terribile, che nessuno avrebbe mai voluto apprendere. La cantante Veronica Franco di 19 anni, che aveva commosso tutti durante la sua partecipazione a 'Tu si que vales', è morta. La ragazza, apparsa in televisione lo scorso 12 settembre su una sedia a rotelle, ha perso la sua lunga battaglia contro la leucemia. Combatteva con questo bruttissimo male da due anni. Nella trasmissione di Canale 5 aveva emozionato tutti grazie ad una performance straordinaria. Tutti e 4 i giudici erano rimasti stupiti positivamente dalla sua esibizione. Aveva cantato in modo perfetto 'Hallelujah'. Prima di cantare, aveva raccontato senza filtri davanti alle telecamere della sua durissima lotta contro il tumore del sangue. Il cancro lo aveva scoperto nel 2018 e successivamente era stata colpita anche ...

