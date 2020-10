Lockdown a Natale, Giuseppe Conte non lo esclude più. Perdita di 4 miliardi di euro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giuseppe Conte non esclude la possibilità di un Lockdown a Natale. Ma la Perdita, in termini economici, sarebbe drastica. Possiamo iniziare a dimenticare i cenoni la sera della Vigilia di Natale, i festini di Capodanno e le vacanze invernali all’italiana. Sarà un dicembre molto duro e le misure restrittive che potrebbero colpirci da un momento … L'articolo Lockdown a Natale, Giuseppe Conte non lo esclude più. Perdita di 4 miliardi di euro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020)nonla possibilità di un. Ma la, in termini economici, sarebbe drastica. Possiamo iniziare a dimenticare i cenoni la sera della Vigilia di, i festini di Capodanno e le vacanze invernali all’italiana. Sarà un dicembre molto duro e le misure restrittive che potrebbero colpirci da un momento … L'articolonon lopiù.di 4diproviene da www.meteoweek.com.

