Incidente aereo, bimbo di 18 mesi trovavo vivo tra i rottami (Di giovedì 15 ottobre 2020) Particolarmente tragica la vicenda che arriva dalla Colombia, dove un piccolo aereo bimotore si è schiantato martedì pomeriggio. A bordo, una famiglia con il bimbo di appena 1 anno e mezzo. Tuttavia, quando i soccorsi sono intervenuti hanno trovato tra i rottami dell’aereo il bambino, miracolosamente ancora vivo dopo lo schianto. Nulla da fare per i genitori e la quarta persona a bordo dell’aereo. aereo precipita in Colombia: a bordo una famiglia Come riportano le fonti estere, a bordo dell’aereo c’era uno stimato medico colombiano, Fabio Grandas Ramírez, e la moglie Mayerly Díaz. Ma non solo: assieme a loro c’era anche uno dei 3 figli, il piccolo Martin di appena 18 mesi. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Particolarmente tragica la vicenda che arriva dalla Colombia, dove un piccolobimotore si è schiantato martedì pomeriggio. A bordo, una famiglia con ildi appena 1 anno e mezzo. Tuttavia, quando i soccorsi sono intervenuti hanno trovato tra idell’il bambino, miracolosamente ancoradopo lo schianto. Nulla da fare per i genitori e la quarta persona a bordo dell’precipita in Colombia: a bordo una famiglia Come riportano le fonti estere, a bordo dell’c’era uno stimato medico colombiano, Fabio Grandas Ramírez, e la moglie Mayerly Díaz. Ma non solo: assieme a loro c’era anche uno dei 3 figli, il piccolo Martin di appena 18. ...

emergenzavvf : A 19 anni dal più grande disastro aereo in #Italia: il ricordo dei #vigilidelfuoco va #oggi alle 118 vittime dell'i… - sstoross : RT @emergenzavvf: Improvvisare non è roba per noi, alla ricerca di scenari sempre diversi e complessi. Simulato nelle acque antistanti Falc… - mariarosariafil : RT @emergenzavvf: Improvvisare non è roba per noi, alla ricerca di scenari sempre diversi e complessi. Simulato nelle acque antistanti Falc… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna (anthony la croce)=input ANTHTONY REAL CC O=V resta uno degli ultimi menestrelli vagabondi che r… - sigma_tao : la divina commedia insegna (anthony la croce)=input ANTHTONY REAL CC O=V resta uno degli ultimi menestrelli vagabon… -