In Uganda Coca Cola toglie la plastica dal fiume

Lotta all'inquinamento: Coca Cola finanzierà la pulizia delle sponde del fiume Mpnaga nel regno di Tooro in Uganda Il regno ugandese di Tooro ha siglato nei giorni scorsi un accordo con Coca Cola Uganda per salvare il fiume Mpanga dall'inquinamento di plastica di cui da anni è vittima. La partnership prevede, oltre a un finanziamento di 20…

