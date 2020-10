In alcune aree di Genova scatta il divieto di assembramento (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - L'ordinanza che scatta alle 12 a Genova "prevede alcune misure che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal Dpcm e condivise con il ministro della Salute, con cui ho parlato a lungo oggi pomeriggio. Si tratta di misure non particolarmente gravose rispetto al Dpcm, ma che riteniamo possano essere utili a drenare ulteriormente il contagio, che si concentra soprattutto nell'area della Città metropolitana di Genova". Lo ha detto ieri il governatore ligure, Giovanni Toti in conferenza stampa. Nell'ordinanza si fa riferimento ad alcune aree della città dove scatterà il divieto assoluto di assembramento "h24", precisa la Regione Liguria. In merito ai dati, Toti ha osservato che "ai tamponi molecolari, che oggi sono quasi 4mila, ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - L'ordinanza chealle 12 a"prevedemisure che vanno ad aggiungersi a quelle previste dal Dpcm e condivise con il ministro della Salute, con cui ho parlato a lungo oggi pomeriggio. Si tratta di misure non particolarmente gravose rispetto al Dpcm, ma che riteniamo possano essere utili a drenare ulteriormente il contagio, che si concentra soprattutto nell'area della Città metropolitana di". Lo ha detto ieri il governatore ligure, Giovanni Toti in conferenza stampa. Nell'ordinanza si fa riferimento addella città dove scatterà ilassoluto di assembramento "h24", precisa la Regione Liguria. In merito ai dati, Toti ha osservato che "ai tamponi molecolari, che oggi sono quasi 4mila, ...

