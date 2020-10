Il mio amico nordcoreano (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jo Song-gil, il diplomatico nordcoreano fuggito dall’ambasciata di Roma nel 2018, per un anno e mezzo era stato il “guardiano personale” di un’italiana che ha vissuto a Pyongyang. E che adesso può raccontarlo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Jo Song-gil, il diplomaticofuggito dall’ambasciata di Roma nel 2018, per un anno e mezzo era stato il “guardiano personale” di un’italiana che ha vissuto a Pyongyang. E che adesso può raccontarlo. Leggi

DiMarzio : Mi dispiace tantissimo: era un guerriero in campo e ha lottato come un leone anche per la vita. Ciao amico mio, Fabrizio #Ferrigno ?????? - fabiocannavaro : Ciao amico mio....fai buon viaggio...mi mancherai ...????R.I.P #FabrizioFerrigno - CliffBurton6528 : RT @VlnN94: @CliffBurton6528 La Supercoppa, amico mio - MoioIsabella : RT @LaTataBlu: Non è che se qualcuno è amico tuo per la proprietà transitiva debba essere pure amico mio. Se piace a te non è detto che deb… - VlnN94 : @CliffBurton6528 La Supercoppa, amico mio -

Ultime Notizie dalla rete : mio amico Il mio amico nordcoreano - Carla Vitantonio Internazionale Il mio amico nordcoreano

E all’improvviso il mondo si rovescia. Jo non è più Jo, non è più il mio amico, il mio confidente, il traduttore personale e unico che mi svelava con grazia, tatto e discrezione la Corea del Nord, ...

Grande Fratello Vip, Antonella Elia: "Sono la regina italiana dei reality e me ne vanto"

Le nuove dichiarazioni dell'opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia, impegnata nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'interessante inter ...

E all’improvviso il mondo si rovescia. Jo non è più Jo, non è più il mio amico, il mio confidente, il traduttore personale e unico che mi svelava con grazia, tatto e discrezione la Corea del Nord, ...Le nuove dichiarazioni dell'opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Antonella Elia, impegnata nelle vesti di opinionista del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'interessante inter ...