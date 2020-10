Francia, i contagi dilagano: Macron impone il coprifuoco a Parigi e in altre otto città (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato nel corso di una intervista televisiva una serie di nuove misure per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus: a Parigi ed in altre otto città scatta il coprifuoco notturno. Il coronavirus torna a stringere l’Europa nella sua morsa. Non è solo l’Italia, infatti, a dover fare i … L'articolo Francia, i contagi dilagano: Macron impone il coprifuoco a Parigi e in altre otto città proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Presidente francese Emmanuelha annunciato nel corso di una intervista televisiva una serie di nuove misure per contrastare la diffusione deida coronavirus: aed incittà scatta ilnotturno. Il coronavirus torna a stringere l’Europa nella sua morsa. Non è solo l’Italia, infatti, a dover fare i … L'articolo, iile incittà proviene da leggilo.org.

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo Galli commenta l'aumento dei contagi da #Coronavirus: 'Il tempo di scherzare è finito,… - Agenzia_Ansa : #Francia, il presidente Macron parla in diretta tv alla nazione: Stato d'emergenza da venerdì e #coprifuoco dalle 2… - Agenzia_Ansa : #Covid, media: '#Macron annuncerà il coprifuoco a #Parigi e in altre città dove è massima allerta. Scatterà la s… - AmaraSylla_ : RT @Destradipopolo: #coprifuoco A #PARIGI E IN GRAN PARTE DELLA #Francia DALLE 21 ALLE 6 DEL MATTINO LA MISURA VARRA’ PER UN MESE, PROROGAB… - Italia_Notizie : Coronavirus, cancellata la plenaria a Strasburgo. Sassoli: “Troppi contagi, situazione in Francia e Belgio molto gr… -