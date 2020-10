Flash News del 15 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In primo piano la morte, la scorsa notte, della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. L’esponente di Forza Italia avrebbe compiuto 52 anni a dicembre ed era da tempo malata. Il Presidente Mattarella così scrive una notizia dolorosa “La Santelli ha sempre interpretato le Istituzioni come casa comune e luogo del dialogo”, sono decine i messaggi di cordoglio arrivati da politici e partiti;La pandemia adesso nel nostro Paese: continua a salire la curva del contagio. Ieri, l’ultimo bollettino con oltre 7.300 nuovi casi, numeri che non si erano mai visti dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a fronte, però, anche del record di tamponi effettuati. Lombardia e Campania le regioni più colpite, balzo dei contagi a Milano;In piazza, per protesta, sono scesi di nuovo gli infermieri che chiedono più tutele e riconoscimenti ...