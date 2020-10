Fabrizio Corona Torna in Carcere: Ecco Perchè! (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà scontare altri mesi di condanna: saranno altri nove i mesi di pena e lui intanto reagisce sui social network. Per il momento il figlio Carlos Torna di nuovo con la madre Nina Moric dopo le recenti polemiche. Fabrizio Corona dovrà scontare altri mesi di condanna: che cosa è successo e quanto dovrà scontare Tutto vero: Fabrizio Corona dovrà scontare altri mesi di pena, nove altri lunghi mesi per l’esattezza. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha preso questa decisione dopo che Corona ha già scontato questi mesi tra febbraio e novembre del 2018 in affidamento terapeutico. Fabrizio Corona ha deciso di commentare quanto accaduto sui social network e ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020)dovrà scontare altri mesi di condanna: saranno altri nove i mesi di pena e lui intanto reagisce sui social network. Per il momento il figlio Carlosdi nuovo con la madre Nina Moric dopo le recenti polemiche.dovrà scontare altri mesi di condanna: che cosa è successo e quanto dovrà scontare Tutto vero:dovrà scontare altri mesi di pena, nove altri lunghi mesi per l’esattezza. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha preso questa decisione dopo cheha già scontato questi mesi tra febbraio e novembre del 2018 in affidamento terapeutico.ha deciso di commentare quanto accaduto sui social network e ...

