Di Maio, il traduttore automatico e l'ennesima gaffe con l'inglese: "Manlio Of Stefano"

Lo conoscete Manlio Of Stefano? No? Beh, è normale. Se mai, avrete sentito parlare di Manlio Di Stefano. Peccato che se si usa un traduttore automatico (e non Google traduttore, perché lui traduce correttamente e lascia "Di Stefano") questo tipo di incidenti possono capitare. Certo, sarebbe grave se accadessero al Ministero Degli Esteri… E infatti ora il dubbio è proprio questo. Una vera e propria figuraccia. L'ennesima da parte di Luigi Di Maio. Tutto parte dal comunicato stampa apparso sul sito del Ministero degli Esteri – tra l'altro neanche rivisto per eventuali correzioni – che conteneva una traduzione errata. E così Manlio Di Stefano, il vice di Di Maio, è diventato "Of Stefano".

Nicolet88270113 : RT @SfigaCatrame: Di Maio si lancia nella lingua inglese e traduce il nome del sottosegretario Di Stefano in Of Stefano. Chissà cosa ne pen… - AndreaR85416432 : RT @SfigaCatrame: Di Maio si lancia nella lingua inglese e traduce il nome del sottosegretario Di Stefano in Of Stefano. Chissà cosa ne pen… - sirogiova : RT @SfigaCatrame: Di Maio si lancia nella lingua inglese e traduce il nome del sottosegretario Di Stefano in Of Stefano. Chissà cosa ne pen… - gilardisil : RT @SfigaCatrame: Di Maio si lancia nella lingua inglese e traduce il nome del sottosegretario Di Stefano in Of Stefano. Chissà cosa ne pen… - PierluigiDiC : RT @SfigaCatrame: Di Maio si lancia nella lingua inglese e traduce il nome del sottosegretario Di Stefano in Of Stefano. Chissà cosa ne pen… -

