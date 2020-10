Dexter: in arrivo il sequel della serie (Di giovedì 15 ottobre 2020) A sette anni di distanza e dopo otto stagioni, Dexter torna con il sequel della serie tv nell’autunno del 2021. LEGGI ANCHE: Lucifer: quando uscirà la stagione 6? La serie tv Dexter era terminata il 29 novembre del 2013 dopo otto stagioni. Il pubblico è rimasto affascinato dal suo personaggio complesso, ma non aveva apprezzato particolarmente il finale. Per fortuna la serie Showtime tornerà con un sequel! La serie avrà altri 10 episodi, che segneranno il ritorno di Michael C. Hall nei panni di Dexter Morgan. Di seguito la dichiarazione del presidente di Showtime Gary Levine riguardo il sequel di Dexter: “Dexter ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 15 ottobre 2020) A sette anni di distanza e dopo otto stagioni,torna con iltv nell’autunno del 2021. LEGGI ANCHE: Lucifer: quando uscirà la stagione 6? Latvera terminata il 29 novembre del 2013 dopo otto stagioni. Il pubblico è rimasto affascinato dal suo personaggio complesso, ma non aveva apprezzato particolarmente il finale. Per fortuna laShowtime tornerà con un! Laavrà altri 10 episodi, che segneranno il ritorno di Michael C. Hall nei panni diMorgan. Di seguito la dichiarazione del presidente di Showtime Gary Levine riguardo ildi: “...

