Cisl | no a stop blocco licenziamenti | sarebbe dramma

ANSA, - ROMA, 15 OTT - La Cisl considera "inaccettabile" l'interruzione del blocco dei licenziamenti perchè significherebbe un dramma sociale. Lo dice il numero due del sindacato, Luigi Sbarra.

La Cisl considera "inaccettabile" l'interruzione del blocco dei licenziamenti perchè significherebbe un dramma sociale. Lo dice il numero due del sindacato, Luigi Sbarra. (ANSA) ...

Lavoro: Cisl, inaccettabile stop blocco licenziamenti entro fine anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Sono sbagliate e preoccupanti le parole del ministro Patuanelli sull'ipotesi di interrompere in ogni caso il blocco dei licenziamenti entro fine anno.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Sono sbagliate e preoccupanti le parole del ministro Patuanelli sull'ipotesi di interrompere in ogni caso il blocco dei licenziamenti entro fine anno.