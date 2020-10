Carabinieri rubano 11mila euro a spacciatore poi cancellano intercettazioni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Duedella compagnia di Rho sono stati arrestati con gravi accuse: la vicenda venuta allo scoperto solo oggi. I fatti risalgono a molto prima dello scandalo Levante, la caserma di Piacenza sequestrata per gli illeciti che avrebbero commesso quattro militari dell’Arma. Nel 2017 dueavrebbero sottratto undicimiladalla casa di uno, salvo poi restituirli perché avevano capito di essere stati scoperti. Una storia incredibile, degna della migliore malavita e non di chi dovrebbe garantire la legalità. Si tratta di due militari della compagnia di Rho, in provincia di Milano. Sono accusati entrambi di appropriazione indebita, falso ideologico, accesso abusivo a sistema informatico, frode in processo penale e depistaggio. Si tratta di un vice ...

fattoquotidiano : Corriere Milano: “durante una perquisizione rubano 11mila euro e poi cancellano le intercettazioni”. Arrestati due… - MazzottaLuana : RT @FonteUfficiale: Un vice brigadiere e un appuntato dei carabinieri di Rho sono agli arresti domiciliari Cos'è successo: - mariasole813 : RT @fattoquotidiano: Corriere Milano: “durante una perquisizione rubano 11mila euro e poi cancellano le intercettazioni”. Arrestati due car… - thelondonboys47 : RT @dukana2: 'Durante una perquisizione rubano 11mila euro e poi cancellano le intercettazioni': arrestati due #carabinieri - Altre due #Me… - vittoriodiri : RT @fattoquotidiano: Corriere Milano: “durante una perquisizione rubano 11mila euro e poi cancellano le intercettazioni”. Arrestati due car… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri rubano

A operare i carabinieri di San Martino in Rio ... 170,00 complessiva dei 20 euro rubati, sarebbe stato meglio non giocasse. Per tutta risposta il 23enne ha colpito l’amico dapprima con una ...Su un’auto rubata scappano all’alt dei Carabinieri e tentano di far perdere le proprie tracce. Una fuga durata poco quella di una giovane coppia denunciata a piede libero dai militari dell’Arma per ri ...