Bpco e asma: proteina FF4 nuovo bersaglio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Bpco e asma: proteina FF4 nuovo target farmacologico secondo uno studio pubblicato su Science Translational Medicine Un recente studio pubblicato su Science Translational Medicine avrebbe identificato in una proteina nota con l’acronimo FFA4 (recettore 4 degli acidi grassi liberi) un possibile nuovo target terapeutico nel trattamento delle malattie infiammatorie delle vie aeree respiratorie (asma e Bpco). La… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020)FF4target farmacologico secondo uno studio pubblicato su Science Translational Medicine Un recente studio pubblicato su Science Translational Medicine avrebbe identificato in unanota con l’acronimo FFA4 (recettore 4 degli acidi grassi liberi) un possibiletarget terapeutico nel trattamento delle malattie infiammatorie delle vie aeree respiratorie (). La… L'articolo Corriere Nazionale.

Dato che i due composti succitati lavorano mediante meccanismi distinti da quelli attualmente utilizzati nel trattamento dell’asma e della Bpco, i ricercatori confidano che i risultati del loro studio ...

