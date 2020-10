Bimbo di un mese abbandonato in strada: è in terapia intensiva. Caccia ai genitori (Di giovedì 15 ottobre 2020) È accaduto poco tempo dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì 15 ottobre 2020. Ci troviamo a Verona, dove è stato ritrovato un neonato abbandonato all’angolo di una strada. Un ritrovamento agghiacciante, di quelli su cui non si può non riflettere. Il bebè avrebbe circa un mese di vita ed è stato condotto immediatamente in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. A fare la tragica scoperta del piccolo abbandonato, è stato un passante che si trovava in zona, che ha immediatamente allertato gli operatori del 118, lanciando l’allarme. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto constatare con tanta gioia che il neonato respirasse ancora e lo hanno dunque trasportato nella struttura ospedaliera più vicina, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) È accaduto poco tempo dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì 15 ottobre 2020. Ci troviamo a Verona, dove è stato ritrovato un neonatoall’angolo di una. Un ritrovamento agghiacciante, di quelli su cui non si può non riflettere. Il bebè avrebbe circa undi vita ed è stato condotto immediatamente in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. A fare la tragica scoperta del piccolo, è stato un passante che si trovava in zona, che ha immediatamente allertato gli operatori del 118, lanciando l’allarme. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno potuto constatare con tanta gioia che il neonato respirasse ancora e lo hanno dunque trasportato nella struttura ospedaliera più vicina, ...

