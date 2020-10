Arzano in lockdown, scoppia la rivolta dei commercianti: strade bloccate (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad Arzano (Napoli), è stato imposto il lockdown da parte del comune. E così decine di commercianti hanno bloccato le strade per protesta. Si sono riversati tutti alla rotonda di Arzano, strada nevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli, per far valere le proprie ragioni. Il mini lockdown è scattato oggi e sarà in vigore fino al 23 ottobre prossimo. Su decisione della commissione straordinaria che amministra il Comune, resteranno chiusi scuole, cimitero e negozi, ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Covid in quella zona. “L’ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune di Arzano è un modo per ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ad(Napoli), è stato imposto ilda parte del comune. E così decine dihanno bloccato leper protesta. Si sono riversati tutti alla rotonda di, strada nevralgica per l’accesso al centro a nord di Napoli, per far valere le proprie ragioni. Il miniè scattato oggi e sarà in vigore fino al 23 ottobre prossimo. Su decisione della commissione straordinaria che amministra il Comune, resteranno chiusi scuole, cimitero e negozi, ad eccezione di quelli di generi di prima necessità. Un provvedimento adottato alla luce dell’impennata di contagi da Covid in quella zona. “L’ordinanza della Commissione Straordinaria del Comune diè un modo per ...

