«Abbiamo alcune stime, gli impatti di questa situazione li potremo osservare nella loro completezza solo nell'autunno 2021, perché incidono sulla conclusione dell'esercizio 2019/20 e in parte su quello che stiamo vivendo ora». Così ha parlato Andrea Agnelli – presidente della Juventus –, durante la conferenza stampa dopo l'assemblea dei soci bianconeri.

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Danno Agnelli: «Danno da oltre 6 miliardi per il calcio Calcio e Finanza Agnelli "vincere tutto in Italia, provarci in Europa"

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "Da cinquant'anni i tecnici della Juve vengono valutati in base al loro percorso in Champions, ma noi dobbiamo valutare l'intero operato dei nostri allenatori": così il ...

Juventus, Agnelli: “Playoff? Protocollo sufficiente per finire la stagione senza intoppi”

Protocollo, format della Serie A, necessità di seguire e applicare le regole vigenti. Sono i concetti espressi dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, durante la relazione ...

