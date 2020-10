A scuola ci si contagia meno che altrove I dati Miur-Iss | “Positivo lo 0 | 08% degli studenti”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – Andare aè sicuro, numeri alla mano. I rischi di contrarre il coronavirus a quanto pare sono più bassi che. La riapertura delle scuole non ha scatenato nuovi focolai e picchi di contagi, con buona pace dei catastrofisti. Segno che i protocolli di sicurezza su distanziamento, orari di ingresso e uscita scaglionati, utilizzo della mascherina quando non si è al banco hanno funzionato (o che magari il virus è un po’infettivo).to lo 0,080%studenti Il ministero dell’Istruzione infatti comunica che, alla data del 10 ottobre, gli studentiti sono soltanto lo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale sale un po’, allo 0,133% del totale (1.020 ...