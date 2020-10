Uccide la ex fidanzata e ne mangia parti del corpo: 36enne condannato all’ergastolo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Joseph Oberhansley, 36 anni, è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la sua ex fidanzata ed averne mangiato parti del corpo. L’uomo è stato riconosciuto colpevole il 18 settembre. L’omicidio è avvenuto sei anni fa. Come riporta il News and Tribune, inizialmente Joseph aveva ammesso la propria colpevolezza salvo poi ritrattarla e dichiararsi innocente fino alla sentenza. Tammy Jo Blanton, così si chiamava la sua ex fidanzata, 46 anni, è stata trovata morta l’11 settembre del 2014 nella sua casa in Indiana, uccisa con 25 ferite da arma da taglio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Oberhansley aveva dichiarato alle forze dell’ordine che “due ragazzi di colore” erano entrati nella casa della donna e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Joseph Oberhansley, 36 anni, è statoall’ergastolo per aver ucciso la sua exed avernetodel. L’uomo è stato riconosciuto colpevole il 18 settembre. L’omicidio è avvenuto sei anni fa. Come riporta il News and Tribune, inizialmente Joseph aveva ammesso la propria colpevolezza salvo poi ritrattarla e dichiararsi innocente fino alla sentenza. Tammy Jo Blanton, così si chiamava la sua ex, 46 anni, è stata trovata morta l’11 settembre del 2014 nella sua casa in Indiana, uccisa con 25 ferite da arma da taglio. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Oberhansley aveva dichiarato alle forze dell’ordine che “due ragazzi di colore” erano entrati nella casa della donna e ...

