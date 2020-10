Sport di contatto: siamo propri sicuri che non si possa giocare a “calcetto”? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo Dpcm firmato dal Premier Conte, tra le tante cose, ha previsto anche una forte limitazione per ciò che concerne gli Sport di contatto. Nella sostanza sono stati vietati tutti gli Sport di contatto praticati a livello amatoriale. Tra questi – ovviamente – anche il calcio a 5, noto ai più come il celebre “calcetto”. Tra le pieghe della norme, che con ogni probabilità in questi giorni saranno implementate da specifiche, spunterebbe la possibilità di poter comunque continuare con quello che è uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Di fatto, il Dpcm prevede che gli unici soggetti deputati a poter continuare a praticare gli Sport da contatto sono le società professionistiche ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo Dpcm firmato dal Premier Conte, tra le tante cose, ha previsto anche una forte limitazione per ciò che concerne glidi. Nella sostanza sono stati vietati tutti glidipraticati a livello amatoriale. Tra questi – ovviamente – anche il calcio a 5, noto ai più come il celebre “calcetto”. Tra le pieghe della norme, che con ogni probabilità in questi giorni saranno implementate da specifiche, spunterebbe la possibilità di poter comunque continuare con quello che è uno dei passatempi preferiti dagli italiani. Di fatto, il Dpcm prevede che gli unici soggetti deputati a poter continuare a praticare glidasono le società professionistiche ...

