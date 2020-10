Serie A, Sconcerti: “Genoa vittima sacrificale, la disuguaglianza non è più sopportabile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Il Genoa è una vittima sacrificale".Parola di Mario Sconcerti. Il noto opinionista, intervenuto nel corso della trasmissione “We are Genoa” - in onda su Telenord -, si è soffermato su quanto sta accadendo in casa rossoblu, dove una volta recuperati Marchetti, Perin e Radovanovic, Maran aspetta altre nuove buone dal fronte sanitario: ieri, infatti, i 14 calciatori ancora positivi al contagio da Covid sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi e oggi i risultati verranno resi noti."C’è una disparità di trattamento sempre più evidente tra le prime quattro squadre italiane e le altre. Il Genoa è stato forse il caso più clamoroso, la vittima sacrificale: la preoccupazione era solo per Juventus-Napoli mentre oggi ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Il Genoa è una".Parola di Mario. Il noto opinionista, intervenuto nel corso della trasmissione “We are Genoa” - in onda su Telenord -, si è soffermato su quanto sta accadendo in casa rossoblu, dove una volta recuperati Marchetti, Perin e Radovanovic, Maran aspetta altre nuove buone dal fronte sanitario: ieri, infatti, i 14 calciatori ancora positivi al contagio da Covid sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi e oggi i risultati verranno resi noti."C’è una disparità di trattamento sempre più evidente tra le prime quattro squadre italiane e le altre. Il Genoa è stato forse il caso più clamoroso, la: la preoccupazione era solo per Juventus-Napoli mentre oggi ...

