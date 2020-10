Sequestrati 1,2 milioni a Leo Isolani, indagato per riciclaggio con Irene Pivetti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro a carico di Leonardo ‘Leo’ Isolani, della moglie e della figlia, indagati nell’indagine, che ipotizza i reati di riciclaggio ed evasione fiscale e che coinvolge l’ex presidente della Camera Irene Pivetti. L’indagine riguarda una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un’evasione fiscale. Sequestrati anche conti presso banche con sede in Svizzera e Spagna.Le indagini della Gdf hanno permesso di accertare “una complessa condotta di riciclaggio posta in essere da sette indagati”, tra cui appunto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta eseguendo un sequestro preventivo da 1,2di euro a carico di Leonardo ‘Leo’, della moglie e della figlia, indagati nell’indagine, che ipotizza i reati died evasione fiscale e che coinvolge l’ex presidente della Camera. L’indagine riguarda una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo, che sarebbero servite per riciclare proventi di un’evasione fiscale.anche conti presso banche con sede in Svizzera e Spagna.Le indagini della Gdf hanno permesso di accertare “una complessa condotta diposta in essere da sette indagati”, tra cui appunto ...

