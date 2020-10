“Sei una selvaggia!”. GF Vip, Patrizia De Blanck contro la ‘vippona’. Scoppia il caos (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora turbolenze nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta a litigarsi non sono Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni, ma altre due coinquiline. Stiamo parlando della contessa Patrizia De Blanck e di Dayane Mello. La prima non sopporta assolutamente quando la giovane comincia a gridare senza motivo ed anche stamattina Dayane si è ripetuta. Patrizia non ci ha visto più ed è esplosa di rabbia, attaccando la diretta interessata. La contessa non ne ha potuto davvero più ed ha rimproverato severamente la sudamericana, che è rimasta molto male in seguito a queste critiche. La De Blanck ha affermato esattamente: “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora turbolenze nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta a litigarsi non sono Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi, che tanto hanno fatto discutere in questi giorni, ma altre due coinquiline. Stiamo parlando della contessaDee di Dayane Mello. La prima non sopporta assolutamente quando la giovane comincia a gridare senza motivo ed anche stamattina Dayane si è ripetuta.non ci ha visto più ed è esplosa di rabbia, attaccando la diretta interessata. La contessa non ne ha potuto davvero più ed ha rimproverato severamente la sudamericana, che è rimasta molto male in seguito a queste critiche. La Deha affermato esattamente: “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece ...

borghi_claudio : Ehi @pdnetwork con questo bel tweet ti sei preso 800 vai a quel paese e un terzo dei mi piace rispetto ad una rispo… - Corriere : «Non possiamo vivere in una società in cui, se sei una persona di colore, ogni giorno rischi che ti sparino per una… - carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - sarett_a : @4patica sei una babba - tommoh28 : @cxttxncandy_ amore ti voglio tanto bene, sei una ragazza preziosissima e super simpatica meriti tanta tanta felici… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sei una Artmarket.com pubblica il nuovo Report Artprice sul Mercato dell'Arte Contemporanea, il motore primario di crescita con un incremento del 2.100% in 20 anni Fortune Italia