Scuole chiuse ad Airola e Moiano per “sanificazione extra” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI sindaci dei Comuni di Airola e di Moiano, Michele Napoletano e Giacomo Buonanno, hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino a tutta la giornata di Sabato 17 Ottobre. In tal senso vanno le ordinanze poste in essere dai due Primi Cittadini nella giornata odierna. Il provvedimento dei medesimi, preme tuttavia precisare, non viene in risposta ad una particolare emergenza sanitaria in essere nei due paesi – dove il numero dei contagi risulta essere, al momento, fondamentalmente stabile – bensì in chiave preventiva e, comunque, alla luce di un obiettivo aumento di casi che si sta registrando nell’ambito campano, sannita e caudino. La sospensione delle attività didattiche rappresenterà anche occasione propizia per procedere ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI sindaci dei Comuni die di, Michele Napoletano e Giacomo Buonanno, hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino a tutta la giornata di Sabato 17 Ottobre. In tal senso vanno le ordinanze poste in essere dai due Primi Cittadini nella giornata odierna. Il provvedimento dei medesimi, preme tuttavia precisare, non viene in risposta ad una particolare emergenza sanitaria in essere nei due paesi – dove il numero dei contagi risulta essere, al momento, fondamentalmente stabile – bensì in chiave preventiva e, comunque, alla luce di un obiettivo aumento di casi che si sta registrando nell’ambito campano, sannita e caudino. La sospensione delle attività didattiche rappresenterà anche occasione propizia per procedere ad ...

