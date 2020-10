Sassari, nato un Labrador tutto verde: “Lo chiameremo Pistacchio” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il cucciolo di Labrador venuto al mondo venerdì scorso nell’azienda agricola di Giannangelo Liperi e Cristian Mallocci a Pattada (Sassari) è tutto verde e sembra uscito da un cartone animato. Sembra uscito da un cartone animato, invece è assolutamente reale: il cucciolo di Labrador venuto al mondo venerdì scorso nell’azienda agricola di Giannangelo Liperi e … L'articolo Sassari, nato un Labrador tutto verde: “Lo chiameremo Pistacchio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il cucciolo divenuto al mondo venerdì scorso nell’azienda agricola di Giannangelo Liperi e Cristian Mallocci a Pattada () èe sembra uscito da un cartone animato. Sembra uscito da un cartone animato, invece è assolutamente reale: il cucciolo divenuto al mondo venerdì scorso nell’azienda agricola di Giannangelo Liperi e … L'articoloun: “LoPistacchio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

PATTADA. Un cane tutto verde, ma non si tratta né di un cartone animato né di uno scherzo. Il cucciolo di Labrador venuto al mondo venerdì scorso nell’azienda agricola dei pattadesi Giannangelo Liperi ...

Il modello Montessori sbarca in Sardegna

Aldo Arbore, maestro montessoriano, dopo aver contribuito a far nascere la prima scuola con il metodo Montessori a Carpi, oggi insegna alla Fabrizio De André dell'Ic San Donato di Sassari, racconta la ...

