Ponte crollato, la corsa ai ripari che blocca il traffico (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si sta lavorando per togliere la parte del Ponte crollato nei giorni scorsi all'altezza dello svincolo autostradale della Laurentina. L'interruzione della circolazione dei veicoli, però, non sarà ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si sta lavorando per togliere la parte delnei giorni scorsi all'altezza dello svincolo autostradale della Laurentina. L'interruzione della circolazione dei veicoli, però, non sarà ...

LegaSalvini : A #Roma è pericoloso anche andare a piedi, è crollato il ponte pedonale su Via Laurentina, una città che in questi… - senborgonzoni : ?? Crollato il ponte Fiumicino-Roma - sicilianotizie : #SiciliaOggiNotizie #SiciliaOggi #Notizie Ferrovie in Sicilia,Falcone: “in gara i lavori per ricostruire il ponte c… - caltalive : Palermo, 13/10/2020 - 'Dopo quasi dieci anni d'attesa si concretizza un'opera che sarà emblematica del rilancio inf… - novaratwitta : Ponte crollato a Romagnano, industriali e amministratori propongono il 'Modello Genova' per la ricostruzione -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte crollato Ponte crollato, la corsa ai ripari che blocca il traffico Leggo.it Ponte crollato, la corsa ai ripari che blocca il traffico

Si sta lavorando per togliere la parte del ponte crollato nei giorni scorsi all'altezza dello svincolo autostradale della Laurentina. L'interruzione della circolazione dei ...

Provincia di Sondrio in arrivo 24,7 mln per 39 interventi strutturali e manutenzione

Al via piano regionale per oltre 138 mln di euro. Tra il 2021 e il 2022 partiranno 204 cantieri in tutta la Lombardia ...

Si sta lavorando per togliere la parte del ponte crollato nei giorni scorsi all'altezza dello svincolo autostradale della Laurentina. L'interruzione della circolazione dei ...Al via piano regionale per oltre 138 mln di euro. Tra il 2021 e il 2022 partiranno 204 cantieri in tutta la Lombardia ...