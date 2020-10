Parco di Veio e Lipu per il monitoraggio del lupo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Parco di Veio e Lipu collaboreranno nel monitoraggio della presenza del lupo. E’ stato infatti siglato un protocollo d’intesa che disciplina una forma di collaborazione nello svolgimento delle attività di monitoraggio della popolazione del lupo che gravita sul territorio del Parco mediante l’utilizzo di fototrappole, rilevamento di tracce e segni di presenza, raccolta di campioni biologici. Le attività di monitoraggio si svolgeranno nel territorio del Parco di Veio e, in funzione delle esigenze di campionamento, anche in aree immediatamente limitrofe. L’attività dei volontari della Lipu, svolta in completa autonomia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dicollaboreranno neldella presenza del. E’ stato infatti siglato un protocollo d’intesa che disciplina una forma di collaborazione nello svolgimento delle attività didella popolazione delche gravita sul territorio delmediante l’utilizzo di fototrappole, rilevamento di tracce e segni di presenza, raccolta di campioni biologici. Le attività disi svolgeranno nel territorio deldie, in funzione delle esigenze di campionamento, anche in aree immediatamente limitrofe. L’attività dei volontari della, svolta in completa autonomia, ...

